Unieuro Single's Day, ultima occasione: TV QLED 4K Samsung quasi a metà prezzo

Se pensate che ci siano solamente gli sconti MediaWorld per il Single's Day, vi sbagliate. Infatti, per l'occasione anche Unieuro ha lanciato svariate offerte. Tra queste, spicca un TV QLED di Samsung proposto quasi a metà prezzo.

Più precisamente, il modello Samsung Series 7 QE55Q70B viene venduto a un costo pari a 678,03 euro sul portale Unieuro. Da quest'ultimo sito Web si apprende che generalmente il prezzo del televisore ammonterebbe a 1.299 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 47%. In parole povere, effettuando un rapido calcolo si comprende che lo sconto è di 620,97 euro.

Va detto però che l'iniziativa Single's Day di Unieuro terminerà l'11 novembre 2022, dunque avrete a disposizione solamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia per poter usufruire delle offerte. In ogni caso, il televisore a cui si fa riferimento dispone di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K, nonché del sistema operativo Tizen. Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web di MediaWorld, mentre su Amazon Italia il prezzo è di 678,03 euro tramite rivenditori.

Per il resto, visto il periodo di sconti, potreste voler restare aggiornati in merito alle varie offerte tech che verranno lanciate mediante la pagina di riassunto del Black Friday 2022. In alternativa, potrebbe interessarvi consultare il canale Telegram delle offerte.