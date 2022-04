Unieuro, Smart TV Android DVB-T2 sotto i 150 euro? Sì, col doppio sconto

Dopo aver trattato la doppia offerta di Unieuro su un portatile da gaming, torniamo ad approfondire gli sconti lanciati dalla ben nota catena. Infatti, quest'ultima ha avviato una doppia iniziativa promozionale su uno Smart TV Android economico.

Più precisamente, il modello United LED24HS82A11 viene ora venduto a un costo pari a 149 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il prezzo del televisore ammontava a 179,99 euro. In parole povere, di base c'è un possibile risparmio del 17%. Tuttavia, le iniziative promozionali relative al prodotto non sono finite qui.

Non manca infatti un 5% di sconto extra direttamente in carrello, che porta il prezzo finale a 141,55 euro. In parole povere, in totale è possibile risparmiare 38,44 euro. Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione niente male, considerando il fatto che il prodotto è già low cost "in partenza". Inoltre, tenete bene a mente che si fa riferimento a un modello ovviamente compatibile con lo standard DVB-T2, nonché avente il sistema operativo Android (e dunque tutte le funzionalità smart del caso).

Chiaramente non si tratta di un prodotto per tutti, in quanto il pannello è da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel), ma, se non avete troppe esigenze, potrebbe trattarsi del vostro momento. Questo anche in virtù del fatto che il prodotto non compare né sul sito Web ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia.