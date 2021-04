Unieuro, Smart TV DVB-T2 Panasonic con Netflix in offerta sotto i 200 euro

In queste ore sta attirando particolarmente l'attenzione il "gran finale" dei "Samsung Dream Days". Tuttavia, non ci sono solamente queste promozioni da Unieuro, dato che la nota catena ha messo in offerta anche uno Smart TV di Panasonic che supporta Netflix.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Panasonic TX-24JS350E viene proposto a un prezzo pari a 199 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo era di 229,90 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 13%, ovvero di 30,90 euro. Non male, considerando che il televisore è low cost già di suo.

Ricordiamo che questo modello dispone di un pannello con diagonale di 24 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). L'aspetto più interessante è probabilmente il fatto che si tratta di uno Smart TV, dato che non manca il supporto al Wi-Fi e alle applicazioni principali, da Netflix a YouTube (c'è anche il supporto agli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa). Ovviamente presente anche il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, che fanno riferimento a digitale terrestre e satellitare.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche i rivenditori di Amazon Italia hanno scontato il prodotto. Infatti, il prezzo in questo caso è sceso a 197,98 euro. Per quel che riguarda, invece, MediaWorld, il costo è simile a quello proposto da Unieuro: 199,99 euro.