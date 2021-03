Unieuro, Smart TV DVB-T2 in sconto del 21%: si scende a meno di 180 euro

Dopo aver lanciato una promozione relativa al televisore Samsung The Sero, Unieuro torna a concentrarsi sul mondo TV in termini di offerte. Infatti, la nota catena ha lanciato uno sconto legato a un televisore smart che supporta lo standard DVB-T2.

Più precisamente, il modello Telefunken TE 32550 B40 Q2D viene proposto a un prezzo di 179 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando al portale della nota catena, in precedenza il costo del prodotto era pari a 229 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 21%, ovvero di 50 euro. Niente male, tenendo in considerazione il fatto che il dispositivo su cui viene applicato è low cost già di suo.

Ricordiamo infatti che si tratta di un televisore che dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Insomma, siamo dinanzi a un modello che strizza l'occhio agli utenti meno esigenti. Tuttavia, non manca il supporto a standard come DVB-S2, nonché qualche funzionalità smart di base. Non aspettatevi una qualità elevata in termini di ricezione Wi-Fi e simili, ma informandosi per bene e tenendo bene a mente la fascia di prezzo, potrebbe trattarsi di un acquisto interessante, magari da affiancare a un TV di altra fascia.

Per il resto, abbiamo provato a dare un'occhiata a quanto proposto dalle altre realtà online, ma non siamo riusciti a trovare questo specifico televisore sul portale ufficiale di MediaWorld. Abbiamo invece "scovato" la relativa pagina su Amazon Italia, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile.