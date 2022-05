Unieuro, Smart TV LG 2022 in promo a prezzo stracciato: meno di 180 euro

Dopo aver trattato alcune promozioni di Unieuro su Smart TV Samsung, torniamo ad approfondire quanto proposto dalla ben nota catena. Infatti, è stato lanciato uno sconto su uno Smart TV di LG uscito nel 2022.

Più precisamente, la promozione è attiva sul modello LG 24TQ510S, che proprio dal portale di Unieuro si apprende rappresentare una "novità 2022". Dallo stesso sito Web veniamo inoltre a conoscenza del fatto che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 229,90 euro, ma adesso il televisore viene proposto a 189 euro, ovvero di base c'è un possibile risparmio del 17%, ergo uno sconto di 40,90 euro.

Non è tuttavia finita qui, dato che non manca un risparmio extra del 5% direttamente in carrello. Questo significa che, una volta premuto sul pulsante "Aggiungi al carrello", il prezzo finale diventa 179,55 euro, per uno sconto totale di 50,35 euro. Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo. Questo anche in virtù del fatto che MediaWorld vende il TV a 229,99 euro, mentre i rivenditori di Amazon Italia propongono il tutto a 183,80 euro.

In ogni caso, è bene notare che LG 24TQ510S è un Monitor TV, che dispone però anche del sistema operativo webOS (e dunque di tutte le funzionalità del caso) e del supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Il pannello? Diagonale di 23,6 pollici e risoluzione di 1366 x 768 pixel.