Unieuro, Smart TV LG DVB-T2 in forte sconto: 43% in meno per poco tempo

Non c'è solamente l'iniziativa Speciale Xiaomi da Unieuro, in quanto la nota catena ha avviato anche molteplici altre promozioni. Tra queste, si fa notare un'offerta legata a uno Smart TV di LG, al centro di un forte sconto.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG NanoCell 50NANO756PR viene ora venduto a un prezzo pari a 499,90 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Lo sconto è del 43%, o meglio è possibile risparmiare 379,10 euro, dato che generalmente il costo del televisore sarebbe di 879 euro. In ogni caso, si tratta di un'offerta a tempo che resterà a disposizione degli utenti fino al 23 gennaio 2022, quindi al momento in cui scriviamo mancano ancora diversi giorni al termine dell'iniziativa promozionale.

50 pollici, risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), sistema operativo webOS, DVB-T2 e DVB-S2 sono le parole chiave che descrivono le specifiche del televisore al centro dello sconto avviato da Unieuro, che potrebbe risultare potenzialmente intrigante per un buon numero di persone. Per intenderci, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia, quindi non si tratta nemmeno di un televisore disponibile "ovunque" (nonostante sia uscito nel 2021).

Per il resto, Euronics propone il TV a 549 euro. Insomma, l'occasione potrebbe essere di quelle "ghiotte" per portarsi a casa il modello a prezzo niente male.