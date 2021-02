Unieuro, Smart TV LG DVB-T2 in offerta sotto i 180 euro

Non ci sono solamente gli Sconti Batticuore attivi in queste ore da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato anche altre iniziative promozionali. Tra queste, troviamo un'offerta relativa a uno Smart TV di LG.

In particolare, il modello LG 24TN510S-PZ.API viene proposto a un prezzo di 179 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, il costo del televisore solitamente sarebbe pari a 199,99 euro, quindi siamo dinanzi a uno sconto del 10%, ovvero di 20,99 euro. Non male, considerando anche il fatto che MediaWorld propone questo modello a 194,99 euro, mentre i rivenditori di Amazon Italia lo vendono a 189,99 euro.

In ogni caso, vi ricordiamo che si tratta di un televisore che dispone di un pannello da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Il sistema operativo è il classico webOS di LG, quindi non mancano le funzionalità smart che ci si aspettano da un dispositivo di questo tipo. Per il resto, è ovviamente presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sul prodotto, specialmente per chi sta cercando un televisore low cost che dispone delle più classifiche funzionalità, magari anche per affiancarlo a un TV di altra fascia.