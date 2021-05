Unieuro, Smart TV LG DVB-T2 scontato sotto i 200 euro: Amazon rilancia

In seguito allo sconto relativo allo smartphone Samsung Galaxy S20 FE, torniamo ad approfondire le promozioni lanciate da Unieuro per quel che riguarda il mondo tech. Scendendo maggiormente nel dettaglio, questa volta ci spostiamo nel mondo dei televisori, in quanto al centro dello sconto c'è uno Smart TV economico di LG.

Più precisamente, il modello LG 24TN510S-PZ.API viene venduto a 199 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del televisore sarebbe di 219,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio del 9% (20,90 euro). Non male, considerando che lo sconto viene effettuato su un dispositivo già low cost di suo. Inoltre, si scende sotto la "barriera psicologica" dei 200 euro.

In ogni caso, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che questo televisore è già stato al centro di promozioni simili in passato. Tuttavia, in questi giorni il prodotto è tornato a fare capolino nella sezione "I più venduti" della pagina principale del portale di Unieuro, quindi sembra proprio che l'offerta stia facendo gola a un bel po' di persone.

D'altronde, siamo in un periodo di cambiamenti in termini di digitale terrestre e dunque non sono poche le persone alla ricerca di un nuovo televisore, magari economico. Ricordiamo che questo modello monta un pannello con diagonale di 24 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Il sistema operativo è WebOS, quindi sono presenti le funzionalità smart di base. Per il resto, non manca il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

In ogni caso, dando un'occhiata alle altre promozioni relative al prodotto presenti online, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld vende il televisore a 199,99 euro. Lo sconto più interessante è tuttavia quello effettuato dai rivenditori di Amazon, dato che in questo caso il prezzo scende a 172 euro.