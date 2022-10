Unieuro: smart TV Panasonic 4K da 50 pollici a metà prezzo, l'offerta è doppia!

Al netto dei 3 smart TV da non perdere da Unieuro, proposti a cifre molto interessanti nelle ultime ore del volantino Sottocosto, troviamo anche un altro televisore recente in promozione; anzi, l’offerta è persino doppia! Ecco a voi uno smart TV Panasonic da 50” a metà prezzo.

Specifichiamo immediatamente che questo modello risulta godere della doppia offerta esclusivamente online, in quanto al 46% di sconto si aggiunge un 5% extra inserendolo nel carrello del sito Unieuro. Tramite questa iniziativa, il prezzo finale scende da 749,90 euro a 379,05 euro, con pagamento effettuabile anche in 3 rate senza interessi grazie a Klarna o PayPal.

Il modello interessato è il Panasonic TX-50JX800E appartenente alla linea JX800, caratterizzato da un display LED Ultra HD 4K da 50 pollici di diagonale compatibile con gli standard video HLG, HDR10+ e Dolby Vision. Il sistema operativo in dotazione è Android TV e si trovano preinstallate applicazioni come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube.

In poche parole, per chi vuole spendere il meno possibile ottenendo un ottimo televisore di ultima generazione con piattaforma smart, questa offerta è davvero da non sottovalutare. Ricordiamo ancora una volta che per sfruttare la doppia offerta serve però l’acquisto online.

