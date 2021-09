Unieuro, Smart TV Philips DVB-T2 low cost in offerta a poco più di 200 euro

Dopo aver trattato gli sconti di Unieuro legati ad alcuni smartphone di Samsung e Xiaomi, torniamo ad approfondire le offerte tecnologiche lanciate dalla nota catena. Infatti, in sconto c'è un televisore smart low cost di Philips.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Philips 6600 series 32PHS6605/12 viene proposto a un prezzo pari a 238 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il prezzo del prodotto ammonterebbe a 329,90 euro. Questo significa che già così si tratterebbe di un possibile risparmio del 27%, ovvero di uno sconto di 91,90 euro. Tuttavia, non è finita qui: infatti, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore risparmio del 5% direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 226,10 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore low cost. Ricordiamo che il modello coinvolto dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non mancano le classiche funzionalità smart, così come risulta presente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

In ogni caso, c'è da dire che i rivenditori di Amazon propongono il prodotto a 219 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di MediaWorld.