Unieuro, Smart TV Philips DVB-T2 in offerta sotto i 200 euro con sconto extra

Non ci sono solamente le promozioni dell'iniziativa "Fuoritutto" da Unieuro. Infatti, la nota catena propone anche altre offerte legate al mondo della tecnologia. Tra queste, spicca uno sconto relativo a uno Smart TV di Philips che supporta lo standard DVB-T2.

Infatti, il modello Philips 6800 series 24PFS6855/12 viene venduto a 199 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Dando un'occhiata a quest'ultimo, siamo venuti a conoscenza del fatto che in precedenza il prezzo del prodotto era pari a 219 euro. Già così si tratterebbe dunque di uno sconto del 9%, ovvero di 20 euro. Tuttavia, va notato il fatto che il televisore rientra nella promozione che garantisce un 5% di sconto extra direttamente in carrello. Questo significa che il prezzo finale è 189,05 euro, per uno sconto totale di 29,95 euro.

Vi ricordiamo che siamo dinanzi a un TV da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Il televisore dispone del sistema operativo SAPHI di Philips, quindi si può accedere alle funzionalità smart di base. Non manca chiaramente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Insomma, chi sta cercando un TV economico di questo tipo potrebbe voler approfondire l'offerta lanciata da Unieuro.

Per completezza d'informazione, il televisore è disponibile anche su Amazon Italia tramite rivenditori, anche se in questo caso il prezzo è pari a 216,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di MediaWorld.