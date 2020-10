Unieuro, Smart TV Saba 32' scende sotto i 200 euro con questa promozione

In seguito allo sconto relativo a Samsung Galaxy S20 FE, "torniamo" da Unieuro per via di un'altra promozione interessante. Infatti, la nota catena ha messo in offerta un televisore Smart Saba da 32 pollici.

Più precisamente, il modello SABA SA32S67A9 può ora essere acquistato a 179 euro mediante il sito ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo portale, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 229 euro, quindi già così si tratta di un sconto del 21%, ovvero pari a 50 euro. Tuttavia, il succitato televisore rientra anche nell'iniziativa che permette di avere un 5% di sconto extra. In parole povere, aggiungendo il prodotto al carrello, il prezzo finale diventa 170,05 euro, per uno sconto totale di 59,95 euro.

Vi ricordiamo che si tratta di un televisore Smart con pannello con diagonale da 32 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Il sistema operativo è Android TV. Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente.

In ogni caso, vi ricordiamo che in questi giorni anche MediaWorld sta lanciando alcune offerte interessanti per quel che concerne i televisori. Se cercate un modello economico, potete dare un'occhiata anche a queste ultime.