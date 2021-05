Unieuro, Smart TV SABA DVB-T2 sotto i 190 euro: c'è uno sconto extra

Non sono attivi solamente gli "Xiaomi Days" in queste ore da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato anche molte altre iniziative promozionali. Tra queste, troviamo un'offerta relativa a uno Smart TV economico di SABA.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, SABA SA24S46A9 viene proposto a un prezzo pari a 189 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Già così, dunque, si tratterebbe di uno sconto del 5%, ovvero di 10,90 euro, dato che il prodotto in sé costerebbe 199,90 euro, stando al portale ufficiale della nota catena. Tuttavia, il televisore rientra anche nell'iniziativa che permette di ottenere un 5% di sconto extra direttamente in carrello. Questo significa che il prezzo finale diventa 179,55 euro, per uno sconto totale di 20,35 euro.

In ogni caso, ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di funzionalità smart di base, in quanto il sistema operativo è Android. Il pannello ha una diagonale pari a 24 pollici, mentre la risoluzione è HD (1366 x 768 pixel). Non manca ovviamente il supporto al DVB-T2, ovvero allo standard relativo al "nuovo digitale terrestre", in quanto ricordiamo che tutti i TV in vendita in Italia devono avere questa caratteristica.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe rivelarsi una buona occasione per un certo tipo di utente.