Unieuro, Smart TV Samsung Crystal UHD 4K 2021 scontato del 35%

Non ci sono solamente televisori di TCL in sconto da Unieuro. Infatti, la nota catena propone in offerta anche TV di molti altri brand. Ad esempio, è attiva una promozione relativa a uno Smart TV di Samsung uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello Samsung Series 8 TV Crystal UHD UE55AU8070 viene venduto a 549,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 849,90 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto di 300 euro. In ogni caso, l'iniziativa promozionale rientra nel volantino "Back To School", che proseguirà fino al 31 agosto 2021.

Per quel che riguarda le caratteristiche tecniche del televisore coinvolto, troviamo un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non manca inoltre il sistema operativo Tizen, che garantisce la presenza di tutte le funzionalità smart del caso. Immancabili per il resto 3 porte HDMI e il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Dando invece un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche MediaWorld ha lanciato un'offerta simile. Infatti, il prezzo in questo caso è sceso a 549 euro. Lo stesso vale per Amazon, dato che il costo è sempre di 549 euro. Insomma, per qualcuno potrebbe trattarsi di una buona occasione, considerando anche che si tratta di un modello di recente uscita.