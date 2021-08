Unieuro, Smart TV Samsung DVB-T2 in offerta a meno di 200 euro

Non sono disponibili solamente le promozioni dell'iniziativa "Back to School" da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato anche altre offerte, tra cui quella relativa a uno Smart TV low cost di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung Series 4 UE24N4300AU viene proposto a un prezzo pari a 199 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del televisore ammonterebbe a 229,90 euro. In parole povere, già così si tratterebbe di un possibile risparmio del 13%, ovvero di 30,90 euro. Tuttavia, non è finita qui, in quanto il prodotto rientra anche nell'iniziativa che permette di ottenere un ulteriore 5% di sconto direttamente in carrello. Per farla breve, il prezzo finale diventa 189,05 euro, per uno sconto totale di 40,40 euro.

Può dunque trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore marchiato Samsung particolarmente economico, in grado di accedere alle classiche funzionalità smart di base. Per il resto, si tratta di un modello da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Risulta ovviamente immancabile il supporto allo standard DVB-T2, in vista dello switch off.

Per il resto, relativamente agli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld venderebbe il prodotto a 199,99 euro, ma al momento in cui scriviamo il televisore non risulta disponibile. Per quel che riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, in questo caso il prezzo è pari a 219 euro.