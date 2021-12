Unieuro, Smart TV Samsung QLED 2021 scontato del 42% per fine anno

Dopo aver approfondito l'offerta di Unieuro su un mouse Bluetooth, torniamo ad analizzare le proposte della nota catena. Risulta infatti intrigante dare un'occhiata a uno sconto relativo a uno Smart TV QLED di Samsung.

In particolare, nell'ambito dell'iniziativa "Sottocosto Continua" (che proseguirà fino al 30 dicembre 2021), il modello Samsung QE55Q70A viene proposto a un costo pari a 749,90 euro mediante il sito Web di Unieuro. Quest'ultimo portale riporta che in precedenza il prezzo del televisore era di 1.299 euro, quindi lo sconto è pari a 549,10 euro. In parole povere, è possibile avere un risparmio del 42%.

Ricordiamo che il televisore coinvolto è tutto sommato di recente uscita, in quanto rientra nella gamma 2021 del popolare brand. Si tratta infatti del modello QLED da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Le porte HDMI sono 4, mentre il sistema operativo è Tizen. DVB-T2 e DVB-S2? Ovviamente non manca il supporto.

Per comprendere al meglio la bontà dell'offerta di Unieuro, abbiamo effettuato qualche ricerca in merito ai prezzi proposti relativamente a questo specifico modello da parte degli altri principali store online. In questo modo, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono il prodotto a 838,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare il televisore sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente.