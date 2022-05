Unieuro, Smart TV Samsung in sconto a un prezzo inferiore ai 200 euro

Non ci sono solamente monitor Samsung Odyssey in sconto da Unieuro. Infatti, la popolare catena ha messo al centro di una promozione anche un altro prodotto del noto brand. Scendendo maggiormente nel dettaglio, c'è un'offerta su uno Smart TV Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung Series 4 UE24N4300AU viene adesso proposto a un costo di 193 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il prezzo del televisore ammonterebbe a 239,90 euro. Questo significa che a disposizione degli utenti c'è uno sconto di 19%, o meglio è possibile risparmiare 46,90 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione intrigante per chi sta cercando un televisore low cost.

Certo, non si tratta della prima volta che lo Smart TV di Samsung finisce in sconto, ma chi si è perso le precedenti iniziative promozionali relative al prodotto potrebbe trovare intrigante l'attuale proposta di Unieuro. In ogni caso, per intenderci, il televisore coinvolto presenta un pannello da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel), nonché ovviamente il supporto allo standard DVB-T2. Non si tratta dunque di un prodotto per tutti, ma chi non vuole spendere troppo potrebbe ritenere interessante la presenza di funzionalità smart di base.

Al netto di questo, dando un'occhiata alle proposte degli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che il televisore verrebbe venduto a 239,99 euro da MediaWorld, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. I rivenditori di Amazon Italia, invece, vendono il modello a partire da 234,90 euro. Insomma, l'offerta avviata da Unieuro può rivelarsi appetibile sotto diversi punti di vista.