Unieuro, Smart TV Sony 4K OLED HDR scontato di oltre 350 euro

In seguito al lancio dell'iniziativa riguardante le offerte solo online, "torniamo" da Unieuro per via di un'interessante sconto in campo tecnologico. Più precisamente, si tratta di una promozione relativa a uno Smart TV Sony 4K OLED HDR.

Infatti, quest'ultimo viene proposto a un prezzo di 1499 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, in precedenza il costo di questo modello, ovvero del Sony KD55AG8, sarebbe pari a 1789 euro. Questo significa che, già così, si tratta di uno sconto di 290 euro. Tuttavia, non è finita qui: il prodotto rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di risparmio extra. In parole povere, aggiungendo il televisore al carrello si fa scendere il prezzo finale a 1424,05 euro. Lo sconto totale è, dunque, di 364,95 euro.

Analizzando quanto proposto online, abbiamo notato che questo modello viene venduto a 1789 euro sul sito ufficiale di Sony. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per mettere le mani sul prodotto per una certa tipologia di utente. Vi ricordiamo che si sta parlando di un TV OLED da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e sistema operativo Android TV.

Per il resto, se cercate maggiori informazioni in merito al prodotto coinvolto, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione del TV Sony AG8.