Unieuro, Smart TV Sony scende sotto i 300 euro: c'è anche uno sconto extra

Dopo aver trattato uno sconto in scadenza relativo a un TV particolarmente economico, torniamo ad analizzare le offerte in campo tecnologico proposte da Unieuro. Questa volta si sale un po', anche se non troppo, di fascia di prezzo, dato che la promozione è relativa a uno Smart TV di Sony dal costo inferiore ai 300 euro.

Più precisamente, il modello Sony KDL32W6605 viene venduto a 299 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, solitamente il costo del prodotto sarebbe di 349 euro. Questo significa che già così si tratterebbe di uno sconto del 14%, ovvero di 50 euro. Tuttavia, non è finita qui. Infatti, il televisore rientra anche nell'iniziativa che permette all'utente di risparmiare un ulteriore 5% direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 284,05 euro, per uno sconto totale di 64,95 euro.

Il prodotto coinvolto monta un pannello da 32 pollici con risoluzione 1366 x 768 pixel. Immancabile ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, relativi alle novità in termini di digitale terrestre e satellitare, così come sono presenti alcune funzionalità smart di base (ad esempio, il telecomando dispone di un pulsante per accedere rapidamente a YouTube).

In ogni caso, analizzando quanto proposto relativamente a questo prodotto dagli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld vende il televisore a 299,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di Amazon Italia.