Unieuro, nuovo Smart TV Xiaomi DVB-T2 già in sconto sotto i 200 euro

Dopo che l'offerta di Unieuro su un TV di Samsung sembra aver attirato l'attenzione di un buon numero di persone, torniamo sugli "scaffali virtuali" della popolare catena per via di uno sconto legato a uno Smart TV low cost di Xiaomi.

Infatti, ora il modello Xiaomi Mi LED TV 4A viene venduto a 199 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 279,90 euro. In parole povere, si fa riferimento a un possibile risparmio del 28%, ovvero di 80,90 euro. La promozione è valida solamente online. Insomma, tenendo bene a mente anche il fatto che si scende sotto la "barriera psicologica" dei 200 euro e che Unieuro indica il prodotto come "novità", potrebbe sicuramente trattarsi di una buona occasione per un determinato tipo di utente.

D'altronde, si fa riferimento a un prodotto che implementa il sistema operativo Android, quindi offre un po' tutte le funzionalità smart del caso. C'è inoltre un pannello da 32 pollici, anche se la risoluzione è HD (1366 x 768 pixel). Per il resto, è ovviamente presente il supporto allo standard DVB-T2. In parole povere, c'è essenzialmente ciò che in genere un utente senza troppe esigenze cerca in un televisore venduto a basso prezzo.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online per quel che concerne questo specifico prodotto, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia vendono il televisore a 219,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di MediaWorld, mentre sul sito Web ufficiale di Xiaomi il prezzo sarebbe di 279,90 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile.