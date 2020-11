Unieuro, smartband Huawei Band 4 in offerta: Amazon rilancia

Tra poche ore, allo scoccare della mezzanotte, partirà ufficialmente il Black Friday di Amazon. Nel frattempo, il clima è già quello delle grandi offerte dato che stiamo assistendo a una "battaglia all'ultimo sconto" per la smarband Huawei Band 4.

Infatti, Unieuro ha lanciato un'offerta che propone il prodotto a un prezzo di 27,90 euro mediante il sito ufficiale della nota catena. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il prezzo della smartband sarebbe di 34,90 euro, quindi già così si tratta di un possibile risparmio del 20%. In ogni caso, non è finita qui, in quanto il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% extra di sconto. In parole povere, aggiungendo la smartband al carrello il prezzo finale scende a 26,50 euro.

Dando un'occhiata alle offerte che stanno facendo da "antipasto" al Black Friday vero e proprio, abbiamo notato che Amazon Italia ha scontato Huawei Band 4 a 24,90 euro, ovvero 1,60 euro in meno rispetto alla proposta di Unieuro. Nel frattempo, MediaWorld ha abbassato il prezzo a 29,99 euro tramite il suo sito Web ufficiale. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul prodotto, soprattutto per chi lo stava tenendo d'occhio da un po' di tempo.