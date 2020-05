Unieuro, la smartband Xiaomi Mi Band 4 è l'offerta del giorno

In seguito all'offerta relativa al TV QLED di Samsung da 55 pollici, Unieuro ha lanciato un altro sconto che potrebbe interessare gli amanti dei dispositivi indossabili. Infatti, l'offerta del giorno riguarda la smartband Xiaomi Mi Band 4.

Il prodotto non ha certo bisogno di presentazioni, dato che è un successo a livello globale. Giusto per capirci, nell'agosto del 2019 c'è addirittura chi è arrivato a vendere dei falsi dispositivi su Amazon Italia. Insomma, capite bene che la popolarità della smartband non si può mettere in discussione. D'altronde, si tratta di un dispositivo molto apprezzato dal pubblico, visto anche il suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Di offerte su Xiaomi Mi Band 4 ne abbiamo già viste in passato (anche giusto qualche settimana fa), ma si tratta di un prodotto molto richiesto e, dunque, è sempre bene segnalare quando viene scontato. In particolare, oggi 24 maggio 2020, l'offerta del giorno di Unieuro consente di portarsi a casa la smartband a 29,90 euro (al posto dei classici 34,99 euro). Insomma, il prezzo è tornato quello che molti utenti aspettavano e sicuramente può trattarsi di una buona occasione per coloro che non hanno ancora avuto modo di mettere le mani sulla smartband.

Per il resto, vi ricordiamo che stanno iniziando a uscire le prime indiscrezioni relative a Xiaomi Mi Band 5.