Unieuro, smartphone 5G a meno di 200 euro con sconto extra

Se siete alla ricerca di uno smartphone in grado di supportare il 5G, un'offerta attiva da Unieuro in questi giorni potrebbe fare al caso vostro. Infatti, un dispositivo di questo tipo viene proposto a un prezzo inferiore ai 200 euro.

Più precisamente, facciamo riferimento a Motorola Moto G 5G Plus, modello "brandizzato" TIM venduto a 199,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo sito Web, già così si tratterebbe di uno sconto del 33%, ovvero di 100 euro, in quanto in precedenza il costo del prodotto era pari a 299,99 euro. Tuttavia, non è finita qui, dato che lo smartphone rientra nell'iniziativa promozionale che consente di ottenere un ulteriore 5% extra di risparmio. Questo significa che, semplicemente aggiungendo il prodotto al carrello, il prezzo finale diventa 189,99 euro, per uno sconto totale pari a 110 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione, soprattutto per chi stava tenendo d'occhio il dispositivo da un po' di tempo. Ricordiamo inoltre che su queste pagine potete trovare la nostra recensione di Motorola Moto G 5G Plus, che vi consente di approfondire lo smartphone. Tra l'altro, ricordiamo che il modello coinvolto sta ricevendo Android 11 proprio in questi giorni

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche i rivenditori di Amazon Italia hanno scontato il prodotto. Infatti, il prezzo è pari a 198,50 euro.