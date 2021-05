Unieuro, smartphone 5G Motorola in offerta al 36% in meno per poche ore

Non ci sono solamente TV Samsung in sconto in questi giorni da Unieuro. Infatti, la nota catena sta puntando anche su promozioni relative al mondo dei dispositivi mobili. Tra queste, troviamo un'offerta legata a uno smartphone 5G di Motorola.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello Motorola Moto G 5G Plus viene venduto a 189,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il costo del dispositivo era pari a 299,99 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 36%, ovvero di 110 euro. Non male, considerando che lo smartphone coinvolto dispone del supporto all'ultimo standard in termini di connettività.

In ogni caso, la promozione rimarrà attiva solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, dato che rientra nell'iniziativa "Offerta del Giorno" dell'11 maggio 2021. Ricordiamo che Motorola Moto G 5G Plus, in questo caso "brandizzato" TIM, dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, nonché di una batteria da 5000 mAh.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di MediaWorld. I rivenditori di Amazon Italia, invece, propongono lo smartphone a 196,90 euro. Se volete approfondire il dispositivo coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Motorola Moto G 5G Plus (pubblicata ad agosto 2020).