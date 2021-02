Unieuro, uno smartphone Android 5G è in offerta sotto i 200 euro

Signore e signori, dopo le prime avvisaglie di fine 2020, è arrivato il "momento clou": uno smartphone Android 5G è in offerta sotto i 200 euro in Italia. Si tratta di una promozione che "democratizza" di fatto il nuovo standard di connettività, portandolo ufficialmente nella fascia bassa del mercato.

In ogni caso, il prodotto coinvolto è Motorola Moto G 5G Plus, "brandizzato" TIM, venduto a 199,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in genere il costo sarebbe di 299,90 euro, quindi siamo dinanzi a uno sconto del 33%, ovvero di 99,91 euro. La "vera notizia" è tuttavia il fatto che si scende sotto la "barriera psicologica" dei 200 euro. Un aspetto interessante, se pensiamo che solamente due anni fa, nel 2019, in Italia spesso bisognava spendere cifre superiori ai 1000 euro per un dispositivo 5G.

Se volete approfondire lo smartphone, potete farlo mediante la nostra recensione di Motorola Moto G 5G Plus (uscita a fine agosto 2020). Vi ricordiamo che il dispositivo monta un processore Qualcomm Snapdragon 765 5G, affiancato da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB). Il sistema operativo è Android 10.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali che vendono prodotti tecnologici in Italia, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon propongono questo smartphone a 216,90 euro. Non siamo invece riusciti a trovare Motorola Moto G 5G Plus sul portale ufficiale di MediaWorld.

Insomma, la promozione lanciata da Unieuro può potenzialmente rappresentare una buona occasione per chi sta cercando uno smartphone 5G a poco prezzo.