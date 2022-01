Unieuro, smartphone Android italiano al centro di uno sconto del 40%

Non è disponibile solamente il Vero Fuoritutto da Unieuro, visto che la popolare catena ha lanciato anche parecchie altre promozioni. Tra queste spicca uno sconto relativo a uno smartphone Android italiano: sì, avete capito bene.

Lo sappiamo: non si sente parlare spesso di smartphone italiani, ma in realtà qualche nome importante che opera in questo settore c'è. Inutile girarci troppo attorno: probabilmente il più noto è Brondi, società torinese attiva dal lontano 1935 che sta attirando l'attenzione anche in tempi recenti per via dei suoi dispositivi "semplificati" (adatti a chi è un po' più in là con l'età).

Ebbene, all'interno del portfolio dell'azienda rientrano diversi smartphone compatibili con lo standard 4G, tra cui Brondi Amico Smartphone S, dispositivo attualmente in sconto a un prezzo pari a 89,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto era di 149,99 euro, dunque c'è un possibile risparmio del 40%, ovvero di 60 euro.

Non male, considerando anche il fatto che su Amazon il prezzo ammonta a 95,48 euro (anche se c'è un ulteriore risparmio al check-out di 4,77 euro, che porta il costo finale a 90,71 euro), nonché che il periodo non è propriamente dei migliori in termini di disponibilità (al momento della stesura di un nostro recente articolo sulla fascia sotto i 200 euro del mercato Android, il prodotto non risultava disponibile su Amazon). Nel caso ve lo stiate chiedendo, il prezzo dello smartphone è di 95,99 euro da MediaWorld.

In ogni caso, ricordiamo che, nonostante a bordo ci sia il sistema operativo Android, si fa riferimento a un dispositivo volutamente "limitato". Per intenderci, Brondi Amico Smartphone S è pensato semplicemente per consentire anche ai più anziani di utilizzare applicazioni come Skype e WhatsApp, ma tenete bene a mente il fatto che non è possibile scaricare altri software.