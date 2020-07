Unieuro, smartphone Android top di gamma del 2019 a 379 euro!

Se rientrate in quella categoria di utenti che si accontentano di un top di gamma dell'anno precedente, l'offerta attiva in questi giorni da Unieuro potrebbe farvi gola. Infatti, utilizzando una combinazione di promozioni, è possibile portarsi a casa uno smartphone Android top di gamma del 2019 a 379 euro.

Più precisamente, ci riferiamo a LG G8s ThinQ, dispositivo montante un processore Qualcomm Snapdragon 855, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Tra i suoi punti di forza rientrano anche i materiali, dato che dispone di un profilo in metallo lucido. Non mancano, inoltre, certificazione IP68 e standard militare MIL-STD-810G per la resistenza agli urti. I più attenti di voi si ricorderanno di questo modello per via della possibilità di controllarlo tramite "gesture aree", una funzionalità che non ha mai convinto del tutto, ma che si può tranquillamente evitare di utilizzare. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di LG G8s ThinQ (pubblicata a luglio 2019).

In ogni caso, come avrete intuito, si tratta di un dispositivo pensato per competere con i flagship usciti lo scorso anno. Per questo motivo, il prezzo proposto da Unieuro, ovvero 399 euro, è molto interessante. Inoltre, in questi giorni c'è anche uno sconto extra del 5%. Per usufruirne, basta aggiungere il prodotto al carrello e il totale finale diventa 379,05 euro. Insomma, considerando la combinazione delle promozioni, stiamo parlando di uno sconto complessivo pari a 390,85 euro, visto che il portale ufficiale della nota catena riporta che in precedenza il prezzo era di 769,90 euro.

Chi ci segue da un po' di tempo si ricorderà probabilmente del fatto che questo smartphone è già stato scontato altre volte in passato, ma il prezzo proposto da Unieuro è interessante. Infatti, al momento in cui scriviamo LG G8s ThinQ viene venduto a un prezzo di 405 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Il dispositivo non compare, invece, sul portale ufficiale di MediaWorld.