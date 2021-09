Unieuro, lo smartphone Android Xiaomi Mi 11i è scontato del 28%

Dopo aver trattato alcune offerte legate a dispositivi economici di Xiaomi, torniamo ad approfondire le promozioni avviate da Unieuro relativamente al noto brand. La nota catena ha infatti avviato uno sconto legato allo smartphone Android Xiaomi Mi 11i.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene venduto a 499,90 euro attraverso il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 699,90 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto del 28%, ovvero di 200 euro. Non male, considerando anche il fatto che Xiaomi Mi 11i è stato annunciato per l'Italia a maggio 2021: in parole povere, il modello rappresenta una novità di recente uscita.

Tra l'altro, si tratta di uno smartphone certamente non di poco conto, in quanto può per certi versi essere definito un flagship. Per intenderci, sotto la scocca fa capolino un processore Qualcomm Snapdragon 888, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna per quel che riguarda la variante al centro dell'offerta di Unieuro. A proposito di quest'ultima, la promozione rientra nel volantino "Back To School continua", che proseguirà fino al 9 settembre 2021.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche MediaWorld ha lanciato una promozione legata allo smartphone. Infatti, Xiaomi Mi 11i viene proposto a 499 euro (in questo caso, però, il modello è "brandizzato" Vodafone). Per quel che riguarda i rivenditori di Amazon Italia, il prezzo è fissato anche in questo caso a 499 euro, ma al momento in cui scriviamo le unità disponibili sono limitate. Sul portale ufficiale di Xiaomi, invece, la variante da 8/256GB del dispositivo viene proposta a 549,90 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per acquistare questo smartphone.