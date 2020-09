Unieuro, lo smartphone Samsung Galaxy A30s torna in offerta a buon prezzo

In seguito alla promozione legata al televisore di Philips, Unieuro questa volta si concentra sul mondo degli smartphone in termini di offerte. Infatti, il prodotto al centro dello sconto avviato dalla nota catena di cui parliamo oggi è lo smartphone Samsung Galaxy A30s.

Probabilmente qualcuno tra di voi si ricorderà del fatto che questo modello era già stato scontato da MediaWorld a fine agosto 2020. Tuttavia, quella promozione si è ormai conclusa, dato che durava solamente 24 ore, e quindi qualcuno potrebbe non essere riuscito a sfruttarla. Se rientrate tra coloro che sono interessati al succitato dispositivo e sono "arrivati in ritardo" la scorsa volta, potrebbe farvi gola il prezzo offerto da Unieuro tramite l'ultimo volantino: 179,90 euro sul sito ufficiale. Tra l'altro, questa volta si tratta del modello con 128GB di memoria interna, un aspetto da non sottovalutare. La RAM ammonta sempre a 4GB, mentre le colorazioni disponibili sono quelle White, Black e Green.

In ogni caso, analizzando anche quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche MediaWorld ha abbassato il prezzo di Samsung Galaxy A30s a 179,99 euro sul suo portale ufficiale. Ovviamente, i rivenditori di Amazon Italia non sono rimasti a guardare e infatti il succitato smartphone viene proposto a 179 euro. Chiaramente, in tutti i casi si fa sempre riferimento alla variante con 128GB di memoria interna. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per portarsi a casa Samsung Galaxy A30s.