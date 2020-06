Unieuro, lo smartphone Samsung Galaxy A71 scontato di 110 euro

Dopo l'offerta relativa alla smartband Xiaomi Mi Band 4, torniamo a trattare gli sconti tecnologici di Unieuro. In particolare, questa volta spostiamo il focus sul settore dei dispositivi mobili, visto che il prodotto in promozione è lo smartphone Samsung Galaxy A71.

Il prezzo a cui viene proposto è pari a 370 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Precedentemente, il costo era di 479,90 euro, quindi si possono risparmiare 109,90 euro. La colorazione coinvolta è quella Blu, mentre le varianti Nero e Argento costano 389 euro (al momento in cui scriviamo). Vi ricordiamo che lo smartphone messo in offerta dalla nota catena monta 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Dando un'occhiata al prezzo sugli altri store principali, abbiamo notato che anche MediaWorld ha scontato il dispositivo. Tuttavia, in questo caso tutte e tre le colorazioni di Samsung Galaxy A71 vengono vendute a 389 euro. Insomma, anche questa volta c'è una "guerra all'ultimo sconto", ma per il momento Unieuro sembra essere "in vantaggio".

C'è da dire che questo smartphone ultimamente è stato al centro anche di altre promozioni, ma gli appassionati stanno apprezzando questo modello e quindi non erano in pochi ad attendere che il prezzo calasse nuovamente. In ogni caso, se "rimpiangete" i 349 euro di inizio mese, vi consigliamo di dare un'occhiata ad Amazon Italia.

Infatti, lì Samsung Galaxy A71 viene venduto a 357,90 euro tramite rivenditori. La spedizione non è delle più veloci e si passa per terzi, ma sappiamo quanto alcuni utenti non vogliano discostarsi troppo, "per principio", dai prezzi a cui era stato scontato in passato lo smartphone.