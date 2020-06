Unieuro, lo smartphone Samsung Galaxy S10 Lite in offerta: 150 euro in meno

Dopo avervi descritto lo sconto su Huawei Watch GT, torniamo a parlare delle offerte tecnologiche della nota catena Unieuro. Questa volta, il prodotto in promozione è lo smartphone Samsung Galaxy S10 Lite.

In particolare, il dispositivo viene venduto a 529 euro sul sito ufficiale di Unieuro. In precedenza, il prezzo era di 679 euro, quindi lo sconto è del 22%, per un risparmio di 150 euro. Il dispositivo dispone di 8GB di RAM e di 128GB di memoria interna. Le colorazioni di Samsung Galaxy S10 Lite coinvolte sono quelle Nero, Bianco e Blu. La promozione viene indicata da Unieuro come "Offerta Volantino".

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di uno smartphone annunciato a gennaio 2020, arrivato originariamente a un prezzo di listino di 679 euro. Analizzando il costo del dispositivo negli altri store principali, lo stesso modello viene venduto allo stesso prezzo da MediaWorld, ma al momento in cui scriviamo compare la scritta "Prodotto non disponibile".

Occhio però ad Amazon Italia. Infatti, qui il prezzo tramite rivenditori è ancora più basso. Infatti, Samsung Galaxy S10 Lite viene venduto a 479,90 euro. Insomma, un po' tutti gli store stanno lanciando delle promozioni interessanti su questo modello.

Tra l'altro, giusto qualche ora fa vi abbiamo fatto sapere che Samsung Galaxy S20 Lite potrebbe arrivare al CES sotto un altro nome.