Unieuro, smartwatch Amazfit Bip Lite a meno di 40 euro: MediaWorld risponde

Dopo l'offerta sulla soundbar Samsung, torniamo a trattare gli sconti di Unieuro in campo tecnologico. In particolare, questa volta il prodotto coinvolto è lo smartwatch Amazfit Bip Lite.

Infatti, il dispositivo viene venduto a 39,99 euro sul sito ufficiale della nota catena. In genere, il prezzo dello smartwatch sarebbe di 59,99 euro, quindi stiamo parlando di un risparmio pari a 20 euro. La colorazione coinvolta è quella Black. Tra l'altro, Amazfit Bip Lite rientra tra i 5 prodotti meno costosi in offerta durante il Bastard Black Friday.

Analizzando il prezzo negli altri store principali, abbiamo notato che anche MediaWorld ha lanciato una promozione simile. Infatti, Amazfit Bip Lite viene venduto proprio a 39,99 euro sul portale della nota catena. Insomma, ancora una volta Unieuro e MediaWorld stanno dando vita a una "battaglia all'ultimo sconto".

In ogni caso, questa volta Amazon Italia sembra essere fuori dai giochi. Infatti, sul portale della piattaforma e-commerce del colosso di Jeff Bezos lo smartwatch viene venduto a 49,90 euro tramite rivenditori.

Per maggiori dettagli su Amazfit Bip Lite, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento sui migliori smarwatch sotto i 150 euro a metà 2020, in cui abbiamo parlato sia di questo modello che dei sui principali "rivali", compresa la variante non Lite.