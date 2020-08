Unieuro, smartwatch Amazfit GTR in offerta per poche ore: superata Amazon

In seguito all'offerta legata allo smartphone Samsung Galaxy S10 Lite, si torna a parlare su queste pagine degli sconti relativi al mondo tech effettuati da Unieuro. Più precisamente, questa volta ci spostiamo in campo di indossabili, dato che il prodotto messo in offerta dalla nota catena è lo smartwatch Amazfit GTR.

Infatti, Unieuro ha abbassato il prezzo di quest'ultimo a 109,90 euro sul suo sito ufficiale. Le colorazioni che rientrano nella promozione sono quelle Nero e Bianco, mentre vi ricordiamo che il display AMOLED è da 1,2 pollici. Per il resto, dovete sapere che la variante coinvolta è quella con dimensioni della cassa pari a 42mm. Stando al portale ufficiale della nota catena, in precedenza il prezzo del prodotto era di 139,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 30 euro. Da sottolineare il fatto che la promozione rimarrà attiva per poche ore, dato che rientra nell'iniziativa "Offerta del Giorno" di oggi 1 agosto 2020.

Tra l'altro, dando un'occhiata agli altri store principali, siamo venuti a conoscenza del fatto che la versione da 42mm dello smartwatch non è disponibile tramite il sito ufficiale di MediaWorld. Per quanto riguarda, invece, la "battaglia all'ultimo sconto" con Amazon Italia, questa volta sembra proprio che Unieuro abbia "staccato" la concorrenza, dato che sul portale dell'azienda di Jeff Bezos Amazfit GTR viene venduto a 139,99 euro.

I più attenti tra di voi si ricorderanno che qualche settimana fa era stata lanciata una promozione simile. Tuttavia, si tratta di un'offerta interessante, dato che ci sono alcuni utenti che aspettano, per "questioni di prinicipio", che un prodotto ritorni al costo a cui era stato scontato in precedenza per acquistarlo.