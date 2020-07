Unieuro, lo smartwatch Amazfit GTR in sconto al prezzo più basso del Web

In seguito all'annuncio di Amazfit Band 5, torniamo a trattare un indossabile di Huami, azienda che tra le altre cose collabora con Xiaomi. In particolare, ci spostiamo in campo offerte e analizziamo lo sconto sullo smartwatch Amazfit GTR.

Infatti, quest'ultimo viene venduto a 109,90 euro da Unieuro, offerta che permette agli utenti interessati di risparmiare 30 euro (solitamente il prezzo sarebbe di 139,90 euro). La colorazioni messe in offerta dalla nota catena sono quelle Nero e Bianco. Vi ricordiamo che il display è un pannello AMOLED da 1,2 pollici. Le dimensioni della cassa del modello coinvolto sono pari a 42mm.

Dando un'occhiata ai prezzi dello smartwatch, abbiamo scoperto che da MediaWorld questa versione del dispositivo non è presente, ma sul portale ufficiale della nota catena viene venduta la versione da 47mm a un prezzo di 149,99 euro. Guardando invece ad Amazon Italia, i rivenditori non si sono fatti trovare impreparati e hanno portato il prezzo proprio a 109 euro. Insomma, la "guerra all'ultimo sconto" sembra non volerne proprio sapere di prendersi una "pausa".

Tra l'altro, utilizzando vari strumenti di confronto prezzi, abbiamo notato che il prezzo di 109 euro è il più basso del Web, perlomeno per quanto riguarda gli store principali e senza contare modelli usati e rivenditori eBay.