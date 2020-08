Unieuro, smartwatch Amazfit GTS a un prezzo inferiore all'offerta lampo di Amazon

Se siete alla ricerca di un indossabile che non costi troppo, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante. Infatti, la nota catena ha scontato lo smartwatch Amazfit GTS a un prezzo inferiore rispetto a quello proposto dall'offerta lampo odierna avviata da Amazon Italia.

Più precisamente, il prodotto viene venduto a 109 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo, precedentemente il prezzo era fissato a 129,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 20,90 euro. La colorazione coinvolta nella promozione è quella Rossa, mentre vi ricordiamo che il dispositivo presenta uno schermo AMOLED da 1,65 pollici. Sicuramente qualcuno di voi si ricorderà che il prodotto era stato al centro di un'altra offerta tempo fa, ma in quel caso il costo era più elevato e quell'iniziativa era attiva solamente per un tempo limitato.

In ogni caso, dando un'occhiata agli altri store principali, abbiamo notato che Amazfit GTS è al centro di un'offerta lampo di Amazon Italia, che rimarrà attiva per relativamente poche ore. Nonostante questo, il prezzo proposto dal portale dell'azienda di Jeff Bezos è di 109,64 euro (ovvero 64 centesimi in più di Unieuro). Insomma, ancora una volta la "guerra all'ultima promozione" si gioca sul filo dei centesimi. Per quanto riguarda MediaWorld, anche questa catena avrebbe scontato lo smartwatch a 109,99 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non è disponibile.