Unieuro, smartwatch Fitbit Versa Lite sotto i 100 euro per poche ore

Dopo aver lanciato il volantino Sottocosto, Unieuro torna a scontare prodotti tecnologici. Questa volta, la nota catena ha avviato una promozione relativa al mondo degli smartwatch, dato che il prodotto coinvolto è Fitbit Versa Lite.

Infatti, il succitato indossabile viene proposto a 99,90 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo, in precedenza il costo era fissato a 159,99 euro, quindi stiamo parlando di un possibile risparmio di 60,09 euro. La colorazione coinvolta è quella Argento e la promozione rientra nell'iniziativa "Offerta del Giorno" di oggi 26 luglio 2020. Insomma, a partire dal momento in cui scriviamo, avete ancora relativamente poche ore per poter usufruire dello sconto.

Quest'ultimo risulta interessante anche dando un'occhiata ai prezzi proposti dagli altri store principali. Fitbit Versa Lite non compare sul portale ufficiale di MediaWorld, ma su Amazon Italia viene venduto a 117,49 euro tramite rivenditori. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando uno smartwatch che non costi troppo.

In ogni caso, i più attenti di voi si ricorderanno sicuramente che lo smartphone era stato scontato anche a inizio mese. Tuttavia, in quell'occasione il prezzo era pari a 109,90 euro, mentre adesso è stata infranta la barriera psicologica dei 100 euro. Lo stesso era avvenuto tempo fa con Huawei Watch GT. Tra l'altro, visto che si sta parlando di indossabili, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartwatch sotto i 150 euro.