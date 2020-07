Unieuro, smartwatch Fitbit Versa Lite cala di prezzo: poco più di 100 euro

100/150 euro è una soglia psicologica sopra la quale a volte determinate tipologie di utenti non vogliono spingersi per quando riguarda l'acquisto di un indossabile. Lo abbiamo già visto con lo sconto relativo al primo Huawei Watch GT, ma adesso una situazione simile si ripresenta con lo smartwatch Fitbit Versa Lite.

Infatti, il dispositivo viene ora venduto a un prezzo vicino alla succitata barriera psicologica, dato che Unieuro lo ha scontato a 109,90 euro. Generalmente il costo dello smartwatch sarebbe pari a 159,99 euro, quindi si tratta di un risparmio di 50,09 euro. C'è anche un'ampia scelta in termini di colorazioni, dato che la nota catena ha messo in offerta quelle Argento, Magenta e Blu.

Come accade quasi sempre, MediaWorld non è rimasta a guardare e in questo caso il prezzo è di 109,99 euro nella colorazione Antracite. Poteva mancare una "risposta" da parte di Amazon Italia? Ovviamente no e infatti Fitbit Versa Lite ora si trova a 109,90 euro. Insomma, lo store da cui si acquista lo smartwatch non importa molto, dato che il costo è più o meno lo stesso.

Certo, c'è da dire che a fine 2019 Fitbit Versa Lite era stato venduto per un breve periodo a un prezzo sotto i 100 euro, ma non è possibile tornare indietro nel tempo e l'offerta potrebbe risultare interessante per coloro che stanno cercando un indossabile che non costi troppo. A tal proposito, se siete interessati, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartwatch sotto i 150 euro.