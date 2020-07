Unieuro, lo smartwatch Fossil FTW4019P scontato di oltre 130 euro

Se state cercando un dispositivo indossabile venduto a un prezzo non troppo elevato, l'offerta lanciata da Unieuro di cui vi parliamo oggi potrebbe fare al caso vostro. Infatti, la nota catena ha lanciato un'interessante sconto relativo allo smartwatch Fossil FTW4019P.

Più precisamente, quest'ultimo costa 119 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Vi ricordiamo, inoltre, che in questi giorni è attiva la promozione che prevede il 5% di sconto extra su tutto il catalogo. Il prodotto rientra in questa iniziativa basta aggiungerlo al carrello per usufruire dell'offerta. In ogni caso, stando al portale di Unieuro, in precedenza il costo era pari a 249 euro, quindi stiamo parlando di un possibile risparmio di oltre 130 euro.

Analizzando gli altri store principali, abbiamo notato che Fossil FTW4019P non è presente all'interno del sito ufficiale di MediaWorld. Tuttavia, in questi casi è sempre bene dare un'occhiata al sito ufficiale di Fossil. Infatti, il prodotto in questo caso viene venduto a 99 euro, ma purtroppo risulta non disponibile al momento in cui scriviamo. Pensate che attualmente su Amazon Italia si trova a 249 euro.

Insomma, stiamo parlando di uno smartwatch attualmente difficile da reperire, aspetto che rende ancora più interessante l'offerta di Unieuro. Tuttavia, se siete interessati al prodotto, vi consigliamo di effettuare un check, dato che esso viene indicato come "ordinabile previa verifica disponibilità".