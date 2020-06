Unieuro, lo smartwatch Fossil FTW4021P in offerta al prezzo minore del Web

Dopo l'offerta su Amazfit GTS, rimaniamo in campo smartwatch e restiamo sempre in casa Unieuro. Infatti, la nota catena ha avviato un'interessante offerta su un altro dispositivo di questo tipo: Fossil FTW4021P.

In particolare, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 119 euro sul sito ufficiale della nota catena. Precedentemente, lo smartwatch era proposto a 249 euro, quindi lo sconto è del 52%, ovvero di 130 euro. Le colorazioni coinvolte sono quelle Nero, Blu e Rosa. Lo smartwatch messo in offerta da Unieuro monta il sistema operativo Wear OS e dispone anche del chip NFC.

Abbiamo analizzato il prezzo dello smartwatch Fossil FTW4021P anche negli altri principali store e non siamo riusciti a trovare alcun negozio digitale che riesca a superare l'offerta di Unieuro: anche provando a utilizzare alcuni servizi "trova prezzi", la promozione della nota catena risulta lo stesso "in testa". Insomma, quello di Unieuro è il prezzo più basso del Web (ovviamente tenendo conto degli store principali).

Per farvi degli esempi concreti, al momento in cui scriviamo, su Amazon Italia lo smartwatch si trova a partire da 179 euro tramite rivenditori (spedizione esclusa). Inoltre, in altri store, come MediaWorld, Fossil FTW4021P non si riesce nemmeno a trovare sul sito. Il portale ufficiale del produttore lo sconterebbe, invece, a 99 euro, ma tutte le unità sono andate esaurite. Insomma, l'offerta di Unieuro potrebbe essere una buona occasione per mettere le mani sullo smartwatch, soprattutto per chi lo stava tenendo d'occhio da tempo.