Unieuro, smartwatch Huawei Watch GT 2 scontato del 47%

Nel contesto dell'iniziativa "Sottocosto", che rimarrà attiva fino al 1 agosto 2021, Unieuro ha avviato una promozione relativa al noto smartwatch Huawei Watch GT 2. Tra l'altro, lo sconto è sostanzioso.

Infatti, il succitato modello viene venduto a 119,99 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, solitamente il costo del prodotto ammonterebbe a 229,99 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio del 47%, ovvero di 110 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione, considerato anche il fatto che grazie a questa promozione Huawei Watch GT 2 si avvicina in termini di prezzo ai modelli che abbiamo citato nel nostro articolo relativo ai migliori smartwatch economici a metà 2021.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld ha messo in offerta il dispositivo. Infatti, il prezzo è pari anche in questo caso a 119,99 euro. Lo stesso vale per Amazon Italia, dato che il noto portale e-commerce propone il prodotto a 119,90 euro. In ogni caso, il modello che rientra nelle varie promozioni è quello da 46mm.

Per il resto, se volete approfondire lo smartwatch coinvolto, potete farlo mediante la nostra recensione di Huawei Watch GT 2 (uscita a ottobre 2019).