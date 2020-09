Unieuro: lo smartwatch Huawei Watch GT 2e è in offerta, ma Amazon rilancia

Non c'è solamente Samsung Galaxy S20 in offerta in questi giorni da Unieuro. Infatti, la nota catena sta lanciando sconti anche in altri campi. Infatti, pur rimanendo nel mondo tecnologico, si è spostata nel mondo degli indossabili. Più precisamente, il prodotto al centro della promozione di cui vi parliamo oggi è lo smartwatch Huawei Watch GT 2e.

Quest'ultimo viene ora proposto a un prezzo pari a 139 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Stando al portale della nota catena, in genere il prezzo sarebbe di 169,99 euro, quindi già così si sta parlando di un possibile risparmio di 30,99 euro. Tuttavia, non finisce qui: il prodotto rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra semplicemente aggiungendo lo smartwatch al carrello. Questo significa che il prezzo finale scende a 132,05 euro, per uno sconto totale di 37,94 euro.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche MediaWorld ha scontato il prodotto, abbassando il prezzo di Huawei Watch GT 2e a 139,99 euro tramite il suo portale ufficiale. Tuttavia, il prezzo inferiore sembra essere quello di Amazon Italia, in quanto lo smartwatch viene venduto a un costo di 119,49 euro. Tra l'altro, il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per portarsi a casa lo smartwatch. Quest'ultimo è uscito nella prima metà dell'anno, come potete leggere nella nostra recensione di Huawei Watch GT 2e.