Unieuro, lo smartwatch Huawei Watch GT Active a 90 euro in meno del solito

In seguito all'offerta su Samsung Galaxy A30s, torniamo da Unieuro per analizzare un'interessante offerta lanciata dalla nota catena. Questa volta, il prodotto coinvolto è lo smartwatch Huawei Watch GT Active, ovvero la variante "sportiva" dell'indossabile.

In particolare, il dispositivo viene venduto a un prezzo pari a 109,90 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo, il costo in precedenza era di 199,90 euro, quindi si tratta di un risparmio pari a 90 euro. Vi ricordiamo che lo smartwatch dispone di un display AMOLED da 1,39 pollici e che recentemente è stata scontata anche la variante più "classica" di questo prodotto.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo scoperto che i rivenditori di Amazon Italia propongono questo smartwatch a 126,85 euro. Questa versione dell'indossabile non sembra invece essere presente sul portale di MediaWorld. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che vogliono portarsi a casa un dispositivo di questo tipo a buon prezzo. Per maggiori dettagli sul modello coinvolto, vi rimandiamo alla nostra recensione di Huawei Watch GT Active.

Vi ricordiamo, tuttavia, che Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e sono già usciti. Se siete, dunque, interessati a portarvi a casa i modelli più recenti a un prezzo non esagerato, vi consigliamo di dare un'occhiata anche alla nostra guida ai migliori smartwatch sotto i 150 euro.