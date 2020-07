Unieuro, lo smartwatch Samsung Galaxy Watch scontato di circa 80 euro

In seguito alla promozione relativa alle cuffie Huawei FreeBuds 3, si tornano a trattare gli sconti tecnologici di Unieuro. In particolare, questa volta ci spostiamo in campo smartwatch, visto che il prodotto coinvolto è Samsung Galaxy Watch.

Infatti, il prezzo del succitato indossabile è stato portato a 229,90 euro, ovvero 79,10 euro in meno del solito (dato che il costo sarebbe pari a 309 euro). Stiamo parlando del modello da 46mm. Per il resto, vi ricordiamo che lo smartwatch dispone di un display da 1,3 pollici e del sistema operativo Tizen OS 4.0.

Come spesso accade in questi casi, MediaWorld non è rimasta a guardare. Infatti, la stessa variante di Samsung Galaxy Watch viene venduta a 239,99 euro sul sito della nota catena. Insomma, la "guerra all'ultimo sconto" tra Unieuro e MediaWorld non accenna a finire, ma questa volta sembra che la prima si "in vantaggio" di circa 10 euro per quanto riguarda l'offerta relativa a Samsung Galaxy Watch.

Tuttavia, in questi casi è sempre bene dare un'occhiata anche ad Amazon Italia. Infatti, in questo caso Samsung Galaxy Watch, venduto e spedito direttamente dall'azienda di Jeff Bezos, viene proposto a 219,90 euro (10 euro in meno di Unieuro, sempre nella sua variante con dimensione della cassa pari a 46mm).