Unieuro Solo Online, fino al 38% di sconto su smartphone OPPO e tablet Huawei

Unieuro in questi giorni sta proponendo non solo il volantino di giugno 2021 che durerà fino al 24 giugno 2021, ma anche una serie di promozioni Solo Online che dureranno invece fino alle 23:59 di oggi, 16 giugno 2021. Vediamo dunque le offerte riguardanti smartphone e tablet, per marchi come OPPO e Huawei e tagli fino al 38%.

Partiamo dagli smartphone, ove in questo caso il più economico è il modello Oppo Reno4 Z brandizzato Vodafone, disponibile a 249,90 Euro anziché 399,99 Euro e dotato di schermo LED IPS Full HD+ da 6,57 pollici, chipset MediaTek Dimensity 800, 8 GB di RAM, 128 GB di archiviazione non espandibile, batteria da 4000 mAh e, lato fotocamera, quattro lenti posteriori (48MP principale + 8MP grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità) e due anteriori (16+2MP).

In alternativa è possibile acquistare Oppo Reno4 Pro, sempre brandizzato Vodafone, a 479,90 Euro anziché 699 Euro. In questo caso troviamo un display display sempre da 6,57 pollici ma qualità AMOLED Full HD+, assieme a chipset Qualcomm Snapdragon 765G, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, batteria da 4000 mAh con ricarica SuperVOOC a 65W e, per quanto riguarda il comparto fotocamera, una configurazione a tre sensori posteriori (48MP principale + 12MP + 13MP) e il singolo anteriore da 32MP.

Passando ai tablet, troviamo il modello Huawei MatePad T10 con display IPS da 9,7 pollici, chipset Kirin 710 proprietario con clock a 2 GHz, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, batteria da 5100 mAh e un sensore fotocamera posteriore da 5MP assieme a uno singolo selfie da 2MP. Questo dispositivo viene venduto a 109,99 Euro anziché 179,99 Euro.

Dulcis in fundo Unieuro propone il tablet Huawei MatePad T10s con display sempre IPS da 10,1 pollici ma con risoluzione 1920x1200 pixel, chipset Kirin 710A quad-core con frequenza massima a 2 GHz, 3 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB, batteria da 5100 mAh e il medesimo comparto fotocamera del succitato modello; in questo caso, però, si parla di viene venduto a 149,99 Euro anziché 229,90 Euro.

