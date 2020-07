Unieuro, al via i Sony Days: sconti bollenti su TV OLED e soundbar

Unieuro ha dato oggi il via ai Sony Days, che fino al 26 Luglio permetteranno di accedere ad una serie di "promozioni bollenti" su tantissimi prodotti della società giapponese, tra cui figurano anche TV OLED e soundbar, vediamo quali sono gli sconti più interessanti.

Partendo dai TV OLED, non possiamo non citare la promozione sul KD55AG8 da 55 pollici, che è disponibile a 1499 Euro al posto di 1677 Euro, con le AirPods classic in regalo. Come abbiamo sottolineato anche in passato, basta semplicemente aggiungere la TV al carrello e completare l'acquisto ed il gioco è fatto.

Tra i TV OLED però troviamo anche il KD-65AG9 da 65 pollici al prezzo di 2599 Euro, il 25% in meno rispetto ai 3499 Euro di listino.

Sono tanti invece i TV Ultra HD in offerta: il 49XH81 da 49 pollici passa a 699 Euro dai precedenti 870 Euro, mentre il KD-55XH81 da 55 pollici è disponibile a 799 Euro, il 20% in meno dei 999 Euro imposti dal produttore. In sconto anche il KD-49XG9005 da 49 pollici, a 699 Euro, mentre il KD-75XG8096 da 75 pollici è disponibile a 999 Euro.

A livello di soundbar, invece, troviamo la Sony HT-X8500, una soundbar Dolby Atmos a 2.1 canali con doppio woofer che passa a 229 Euro.

La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo.