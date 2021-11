Unieuro sorprende tutti dopo il Cyber Monday: 49% di sconto su un TV Samsung Neo QLED

La giornata del 29 novembre 2021 ha portato con sé il Cyber Monday, che è dunque passato. Tuttavia, al contrario di quanto si possa pensare, le offerte dei principali store online stanno continuando (basti pensare al lancio del Negozio di Natale di Amazon). In questo contesto, Unieuro ha avviato un'offerta speciale su un TV Neo QLED di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto a livello promozionale da parte della nota catena, il modello Samsung Neo QLED QE50QN90A viene ora venduto a un prezzo pari a 899,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che solitamente il costo del televisore ammonterebbe a 1799 euro. Effettuando, dunque, un rapido calcolo è possibile comprendere che lo sconto è del 49%, ovvero è possibile risparmiare ben 899,10 euro.

Capite bene che l'occasione è di quelle potenzialmente ghiotte: si fa riferimento a un modello lanciato nel 2021, che dispone di caratteristiche tecniche di una certa fascia. Per intenderci, a livello di specifiche troviamo un pannello Neo QLED da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è il classico Tizen e non mancano 4 porte HDMI. Per il resto, risulta ovviamente presente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

L'iniziativa non è legata né al Black Friday né al Cyber Monday: la catena indica il tutto come "offerta speciale". In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online in merito al prodotto, abbiamo notato che MediaWorld ha per certi versi "risposto". Infatti, il televisore ora costa 899 euro anche sul portale ufficiale di quella catena. Inoltre, 899 euro è adesso il prezzo proposto anche da Euronics (insomma, sembra trattarsi di un buon periodo in generale per portarsi a casa il prodotto, in quanto quest'ultimo fino a pochi giorni fa veniva venduto a 1.099 euro da MediaWorld). Su Amazon Italia, invece, i rivenditori propongono il modello a partire da 1.009,60 euro (759,73 euro usato).