Unieuro Sottocosto, 40% di sconto su Dyson Pure Cool Link

Oltre allo sconto legato al codice coupon, in questo periodo sono attive molte altre iniziative promozionali da Unieuro. Tra queste, troviamo un'offerta relativa a Dyson Pure Cool Link.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il costo del prodotto in questi giorni è pari a 349,90 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il prezzo sarebbe pari a 590 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 40%, ovvero di 240,10 euro. Niente male, considerando anche il fatto che in genere difficilmente si trovano sconti così consistenti relativi a un prodotto Dyson. In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa promozionale "Sottocosto", che rimarrà attiva fino al 6 giugno 2021.

Ricordiamo che si tratta di un purificatore d'aria, che ovviamente può tornare utile soprattutto ora che si sta avvicinando l'estate (che inizierà il 21 giugno). Il prodotto è anche smart, in quanto consente di effettuare il controllo dell'ambiente a distanza mediante l'applicazione Dyson Link2.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia vendono Dyson Pure Cool Link a partire da 549 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di MediaWorld.