Unieuro Sottocosto, 40% di sconto su Xiaomi Redmi Smart Band Pro

Al netto della promozione Unieuro su un notebook Acer, torniamo ad approfondire quanto messo in offerta in ambito tech da parte della ben nota catena. A tal proposito, è stata avviata un'iniziativa promozionale legata alla smartband Xiaomi Redmi Smart Band Pro.

Infatti, quest'ultima è finita al centro di un possibile risparmio del 40%, ovvero è possibile adesso portarsi a casa il prodotto a un costo di 29,99 euro sul sito Web Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, solitamente il prezzo a cui verrebbe venduta la smartband ammonterebbe a 49,99 euro. In parole povere, lo sconto è di 20 euro.

In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa Sottocosto di Unieuro, che rimarrà disponibile fino al 16 ottobre 2022. Avrete dunque a disposizione un po' di giorni, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter usufruire dell'offerta. Ricordiamo che tra le caratteristiche principali del dispositivo si fa riferimento a uno schermo AMOLED touch da 1,47 pollici e oltre 110 modalità fitness.

Per il resto, approfondendo quanto proposto dagli altri principali negozi online, siamo venuti a conoscenza del fatto che sul portale ufficiale di Xiaomi la smartband viene proposta a 49,99 euro. I rivenditori di Amazon Italia, invece, vendono il dispositivo a 39,76 euro. Inoltre, MediaWorld propone la smartband a 30,99 euro.