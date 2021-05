Unieuro Sottocosto: fino a 700 Euro in meno su 5 smart TV DVB-T2 4K, con un regalo incluso

Unieuro nel corso dell’iniziativa Sottocosto sta proponendo non solo il Dyson Pure Cool Link al 40% in meno, ma anche tanti altri prodotti, tra cui soprattutto una serie di smart TV 4K DVB-T2 con NOW Smart Stick completamente in regalo. Essendoci anche tagli di 700 Euro rispetto al listino, vediamo quali modelli propone la catena di negozi.

Cominciamo, come da nostra prassi, dal modello più economico. In questo caso si parla di Samsung TV Crystal UHD UE43AU7170, televisore dotato di display Ultra HD 4K da 43 pollici, con supporto a DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare, sistema operativo Tizen OS e supporto a HDR10+, HLG e Dolby Digital Plus. In questo caso si parla di 399,90 Euro al posto di 479,90 Euro.

Segue, sempre restando nel mondo Samsung, il modello Samsung Series 6 QE55Q60TAU proposto a 599 Euro anziché 999. Questo televisore è dotato di schermo Ultra HD 4K da 55 pollici, sempre con supporto ai nuovi standard DVB-T2 e DVB-S2, Tizen OS, HDR10+ e HLG lato video, mentre lato audio troviamo la decodifica Dolby Digital Plus.

Troviamo poi due smart TV firmati LG: innanzitutto c’è una novità del 2021, ovvero LG 65UP75006LF, con pannello da 65 pollici UHD 4K con risoluzione 3840 x 2160, sistema operativo proprietario WebOS, supporto a HDR10, HLG e Dolby Digital, il tutto per 699,90 Euro anziché 949 Euro. Segue poi il modello LG NanoCell NANO91 65NANO916NA a 999 Euro anziché 1.699 Euro, dunque ben 700 Euro di sconto rispetto al listino; in questo caso troviamo un display sempre da 65 pollici Ultra HD 4K ma con tecnologia NanoCell, come da nome. Il sistema operativo è sempre WebOS e tra le feature principali figurano il potenziamento AI firmato LG, Dolby Vision IQ, HDR10 Pro e HLG Pro.

Dulcis in fundo, segnaliamo anche il modello Sony KE55XH9096 scontato a 749 Euro a partire dai 1.099 Euro di listino. Qui troviamo uno schermo 4K Ultra HD da 55 pollici con retroilluminazione Direct-LED, sistema operativo Android TV, Dolby Atmos lato audio, HDR10 e HLG lato video.

Ricordiamo infine che fino al 6 giugno 2021 Unieuro propone uno sconto di 5 Euro su tutto grazie a uno speciale codice coupon.