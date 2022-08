Unieuro, il Sottocosto continua solo online: sconti fino al 10 Agosto 2022

Non c'è solo il Vero Fuoritutto di Unieuro. In giornata odierna, infatti, segnaliamo che Unieuro ha prorogato il Sottocosto fino al 10 Agosto 2022, rendendolo però disponibile solo online.

Tra i prodotti scontati troviamo il Samsung Galaxy A13 a 169,99 Euro, il 22% in meno rispetto ai 219,90 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A52 4G passa a 239,90 Euro, con un risparmio del 36% rispetto ai 379,90 Euro imposti dal produttore. Il Samsung Galaxy S22 5G, invece, passa al prezzo di 699 Euro: in questo caso il risparmio è del 20% se si confronta con gli 879 Euro precedenti.

Fronte indossabile, invece, Apple Watch Series 7 GPS Only con cassa da 45mm è disponibile a 409 Euro, il 12% in meno dai 469 Euro imposti dal produttore, mentre la versione con cassa da 41mm passa a 379 Euro, il 13% in meno rispetto ai 439 Euro di listino.

Tra i TV, il Sony BRAVIA 4K KD-55X89J da 55 pollici è disponibile a 599,90 Euro, il 47% in meno dai 1149 Euro di listino.

Interessanti anche le promozioni sui laptop, con l'HP Victus da 16,1 pollici con AMD Ryzen 7 ed SSD da 512 gigabyte che passa a 749,90 Euro, il 31% in meno dai 1099 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo.